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Rıza Çalımbay: Süper Lig'de VAR uygulaması faydalı olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve Süper Lig'de VAR uygulamasının faydalı olacağını söyledi.

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Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile  Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde  düzenlenen söyleşiye katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'un  teklifini tereddütsüz kabul ettiğini dile getirerek, "Trabzonspor'da çalışmaktan  dolayı çok mutluyum. Seve seve gittim. Bir yere gitmeden önce ekibimle  görüşüyorum. Trabzonspor'a gitme konusunda hiçbir çekincemiz olmadı, hemen kabul  ettik. Gönül isterdi ki sezon başında gideyim ve kendi takımımı kurayım. O zaman  'bu sene o sene' olabilirdi. Yine de kaybedilmiş bir şey yok. Ligde önümüzde  oynayacağımız üç önemli maç var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını iyi  şekilde bitirirsek, mutlaka iyi şeyler olacak." diye konuştu.

Göreve başladıklarında birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan  Çalımbay, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a gittiğimizde bir karamsarlık vardı. İlk maçımızda Evkur  Yeni Malatyaspor'a yenildik. Sonra Galatasaray maçı vardı. Bu maçın Trabzonspor  için bir şans olduğunu söyledim. O maçta çok iyi bir taraftar desteği vardı.  Onların desteğiyle Galatasaray'ı yendik. Galatasaray maçını kazandıktan sonra  herkese güven geldi. Ondan sonra güzel bir seri geldi. Önemli olan futbolcuların  kaybolan güvenini kazandırmak. Trabzonspor'a sezon başında gitseydik, çok farklı  şeyler olurdu."

"Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor"

Rıza Çalımbay, kadrolarında bulunan Theo Bongonda ve Emmanuel Mas'ın  takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor.  Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Zaten o bölgede oynayan çok fazla futbolcu  var. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da  Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa,  bırakalım.' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız." şeklinde  görüş belirtti.

Devre arası kampında eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklarını  anlatan Çalımbay, "Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya'da kamp  yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız  var. Onları da düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sayısı fazla"

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını  fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu  gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar  için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli  takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin  zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter  koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur."  değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde unutamadığı birçok maç  olduğunu anlatan Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2005 yılında Fenerbahçe'yi bir  kişi eksik kalmalarına rağmen deplasmanda 4-3 yendikleri karşılaşmanın bunların  başında geldiğini ifade etti.

Rıza Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de uygulanmasında yarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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