Rıza Çalımbay: Trabzon’da radikal kararlar almak lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Gençlik Odası TV’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu.

Ferit Ömeroğlu: Maçla ilgili ne söylemek istersiniz, geçmiş olsun mu demeliyiz ?

Rıza Çalımbay: Tabi ki geçmiş olsun klasik bir laf. Her hafta maç oynuyoruz. Oynadığımız maç 3 ihtimalli maçtı. Galatasaray takımı kendi sahasında bayağı etkili oynuyor. Bizim ilk 15 dakikayı atlatmamız gerekiyordu. Hatta biz ilk 15 dakika gol bile bulmayı düşünüyorduk. Bireysel bir hata, yapmamamız gereken bir hata ama gol yedik. Milli maç arası bize negatif yansıdı. Çünkü birçok oyuncumuz milli takımlarda oynadı, birlikte antrenman yapma şansımız çok olmadı. İkinci yarı iyi başladık. Maçı kazanmak için her türlü değişikliği de yaptık ama olmadı. Bir gol bulduk. Onu da geç bulduk.

“Uzatma dakikaları az verildi bence”

Ferit Ömeroğlu: Devre arasını çok merak ediyorum. Adrenalin çok yüksek, oyuncular içeri geliyor. Soyunma odasında ne konuşuyorsunuz?

Rıza Çalımbay: Benim oradaki şansım ben soyunma odası anlarını çok yaşadım. Orada nasıl, ne konuşacağımı çok iyi bilirim. Maç bitmeden sonuç değişebilir her zaman. Gol attıktan sonra yine vakit vardı. Galatasaray öyle oynamaya başladı ki vakit geçirmeye çalışıyordu. Muslera kart gördü. Düşün yani. Uzatma dakikaları az verildi bence. İkinci golü bulmamak için hiçbir neden yoktu.

“Kanatlarda eksiğimiz var”

Ferit Ömeroğlu: Burak Yılmaz ve Trabzonspor’un oyun planı ile ilgili siz gelmeden önce de geldikten sonra da ciddi eleştiriler var. Sadece Burak’a dayalı bir hücüm sistemi var takımın diye. Burak’ın varlığı mı farklı arayışları engelliyor? Zengin hücum varyasyonları kursanız o zaman Burak’ın etkinliğinden mi faydalanmayacağınızı düşünüyorsunuz?

Rıza Çalımbay: Hayır. Burak takımın golcüsü. Çok kritik goller attı. Özel bir golcüdür. Benim rahatsızlığım Burak tek. Kanatlarımızın da gol atması gerekiyor. Bir tek Burak’tan gol beklememeliyiz. Sakatken bile oynadığı, gol attığı maçlar var. Kanatlarda eksikliğimiz var. Oraya takviye yapamadık. Yapsaydık Burak’ın işini kolaylaştıracaktık.

Ferit Ömeroğlu: Tam bu noktada taraftarın yoğunlukla sormamı istediği Bongonda’nın gidişi konusu var. Ben açıkçası meselenin içeriğini de bilmiyorum. Sanırım defansif yönünü zayıf bulmuşsunuz. O yüzden göndermek istediniz.

Rıza Çalımbay: İki taraflı oynayacak bir oyuncu değildi. Bir de Volkan Şen vardı orada. Biz oyuncu alacağız diye gönderdik. Almayacağımızı bilseydim göndermezdim. Hatta Castillo’yu da Meksika’dan istediler. Durdurdum transferi, oyuncu alamadık çünkü. Kim oynamıyorsa,” o niye oynamıyor“ diyorlar. Bundan vazgeçmeleri lazım. Yusuf, Abdulkadir, Sosa, Burak.. oynatıyorum. Olmuyor.

Bu eleştirilere kafamızı takarsak yol alamayız.

Ferit Ömeroğlu: Yusuf, Abdulkadir, Sosa ile ilgili oynattığınız yerlerle ilgili eleştiriler var sanırım.

Rıza Çalımbay: Yok. Onunla ilgisi yok. Kimi koysam bir diğerini niye oynatmadın diye eleştiriyorlar. İnsanların anlayamadığı konu bu takımla yaşayan biziz. Kendi kendilerine yorum yapıp, konuşup eleştiriyorlar. Biz nasıl eleştirilere saygı duyuyorsak onlarda bize ve tercihlerimize saygı duymak zorundadır. Örneğin son maçta değişiklik yapıp Okay’ı geriye çektim. Niye öyle yaptın diyorlar. E Okay zaten 2 haftadır orada oynuyor. Çokta iyi oynuyor. Onazi cezalı diye Okay’ı orta da oynattım. Normalde Okay’ın oynayacağı yer stoperdir. Herkes kendine göre konuşuyor. Benim anlamadığım bunu yorumcular da konuşuyor, futbol yorumcuları da konuşuyor.

“Spor programlarını kesinlikle hiç izlemiyorum”

Ferit Ömeroğlu: Yeri gelmişken sorayım. Spor programları izler mi Rıza Çalımbay, izlerse beğendiği program var mı?

Rıza Çalımbay: Ben genelde hiç izlemiyorum. Seyrettiğim bazen futbolun içerisinden gelmiş bazı arkadaşlar oluyor. Herkesin kendine göre fikri vardır. Bir masa etrafına birileri oturup kendine göre konuşuyor. Bunun bana getirisi olduğunu düşünmüyorum.

“Ben eğer kalmak istesem, düşüncem Trabzon’da devam etmek olsa devre arasında söylerdim yönetime sözleşmemi uzatırdım.”

Ferit Ömeroğlu: Dün bir programda Oğuz Çetin sizinle ilgili, “Rıza Hoca özdisiplini ve ortaya koyduğu karakter ortadadır. Yıl sonu Rıza Hoca Trabzon’da kalıp kalmamayı düşünmeli, Trabzonspor da Rıza Hocayı tutmak için bir şeyler yapmalı” açıklaması dikkatimi çekti. Gelen yorumlar genellikle “Rıza Hoca’dan olmaz, gitmeli” şeklinde oluyordu çünkü.

Rıza Çalımbay: Benim için hiç sorun yok. Bakın, ben Trabzonspor’da kalayım, kalmayayım peşinde değilim. Bana zaten 2 yıl teklif edildi. Ben kabul etmedim. 1 yıllık yaptım. Ben şunu gördüm, Trabzon’da radikal kararlar almak lazım. Trabzonspor’un önü çok açık ama bunun için bu kararları vermek lazım. Bunlar bende saklı. Ben geldiğimde onlara rapor halinde sunarım. Bir kere Rıza Çalımbay’a ne yapmışlar, oyuncu mu almışlar? Ben bu takımı aldığımda yeri belliydi. Şu anda da en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Ben sadece Novak’ı aldım. Bana ne kadro verildiyse en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oğuz Hoca’nın dediği gibi ben iç disiplinimi hiç bozmadım. Elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef insanları memnun etmek hele hele sosyal medyayı memnun etmek çok zor. Kimseye yaranmak zorunda değiliz. Kim hak ediyorsa formayı ona veriyoruz. Tek düşüncemiz Trabzonspor’da başarılı olmak. Ben eğer kalmak istesem, düşüncem Trabzon’da devam etmek olsa devre arasında söylerdim yönetime. Uzatmak istiyorum derdim ve uzatırdım. He sezon sonu biter, ben bakarım faydalı olabilir miyim, Trabzonspor camiası bakar, Rıza Hoca ile devam edelim mi diye karar verilir.

Ferit Ömeroğlu: Sizin şöyle bir açıklamanız var: “çalıştırdığım takımlarda huzura bakarım, eğer yoksa kendim bırakırım”

Rıza Çalımbay: Evet. Kesinlikle öyle. Hemen bırakırım. Düşünmem bile. Para pul ayrı bir şey ama bizim oraya layık olmamız lazım. Trabzonspor özel bir camia. Herkesin bunun farkında olması gerekiyor.

Ferit Ömeroğlu: Trabzsonspor’un sürdürülebilir başarı konusunda, en azından her yıl şampiyonluğa oynayan bir takım olma konusundaki sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Yönetim, teknik direktör, futbolcular.. Rıza Çalımbay ne düşünüyor?

Rıza Çalımbay: Trabzonspor bence yeni bir yapılanmaya girmesi gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi en küçük yapısından A takıma kadar planlı programlı gitmesi gerekiyor. Bunları yaptıkları zaman Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Biz sonradan geldik çünkü. Belki kaldığımız zaman bu şansı yakalarız. Eğer kalmazsak gelen arkadaşımız böyle bir fırsatı yakalar ama bu sadece teknik direktörle bitmiyor.

“Seçimin Trabzonspor’a çok şey katacağına inanıyorum”

Ferit Ömeroğlu: Bu arada seçimi sorabiliyor muyum?

Rıza Çalımbay: Neyi istersen sorabilirsin benim için fark etmez. Kongrenin Trabzonspor’a çok şey katacağına inanıyorum. Çok kuvvetli bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Bize sadece zor durumdaydı takım, teklif edildi. Biz de geldik.

Ferit Ömeroğlu: Basından rahatsız olduğunuz taraf var mı?

Rıza Çalımbay: Söylemediğim bir şeyi yazdıklarında evet rahatsız oluyorum. Konu farklı yere gidiyor. “Ben zaten Beşiktaşlıyım”

Ferit Ömeroğlu: Mesela “Beşiktaş’ın şampiyon olacağını düşünüyorum” dediniz mi?

Rıza Çalımbay: Hayır, kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Sadece Beşiktaş’ın çok iyi gittiğini, 2 yıldan beri hem Avrupa da hem Türkiye’de çok başarılı olduğunu, yönetimin de çok iyi gittiğini ifade ettim ama arkadaşlar maalesef çekiyorlar alıyorlar. Bir de Galatasaray maçından önce gündeme getirdikleri zaman olmuyor. Ben zaten Beşiktaşlıyım. Beşiktaş’ı bana sormalarından daha doğal bir şey yok.

Ferit Ömeroğlu: Bende bir soru sorayım o zaman Beşiktaş ile ilgili… Bir gün Beşiktaş’ı çalıştırmak isterse talep edeceği konular ne olur?

Rıza Çalımbay: O konuya girmeyelim. Beşiktaş’ın yeri bende apayrı. Çalışsam da çalışmasam da oradayım. İnsanların bir hayatı vardır. Benim hayatım Beşiktaş’ta başladı, Beşiktaş’ta da bitti. Şimdi çalışıyoruz. Gittiğimiz takımın da sorumlulukları var. Onu alıyoruz. Tabi Beşiktaş taraftarlarının da bana kızgınlığı var. İşte Beşiktaşlı Rıza bize karşı iyi oynuyor. Puan kaybediyorsunuz o zamanda Beşiktaş’a karşı oyuncuları oynatmıyor diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz önce de söyledim. Bunları düşünüp kafaya takarsan, Türkiye’de antrenör olmak zor.

Ferit Ömeroğlu: Avrupa kupalarına katılacak mı Trabzonspor?

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz o. Rahat bırakırlarsa eğer tabi…

“Bizim alt yapı eğitimi zayıf, hiç kimse kendini kandırmasın. “

Ferit Ömeroğlu: Abdulkadir ve Yusuf Yazıcı hakkındaki düşünceleriniz nedir ?

Rıza Çalımbay: İkisi de geleceği çok parlak oyuncular ama öğrenecekleri çok şey var. Abdulkadir bir hata yaptı mesela maçta sonra onu motive etmek gerekiyor maça. Artık onların bence böyle şeylere alışık olmaları gerekiyor. Orada en önemlisi bu arkadaşlara Trabzon halkının destek vermesi gerekiyor. 2 pas hatası yapınca ıslıklamaktan ziyade alkışlamaları gerekiyor. Cengiz mesela tam zamanında gitti bana göre. Çünkü orada her şeyi daha iyi öğrenecek. Ben İngiltere’de kaldığımda takımları izledim, bizden ne fazlaları var diye. Orada gördüğüm işlerine çok bağlılar. Bizim alt yapı eğitimi zayıf, hiç kimse kendini kandırmasın.

Ferit Ömeroğlu: Son olarak taraftarlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Rıza Çalımbay: Başarı her zaman bizim için ön plandadır. Burada tek isteğimiz, kulüp çalkantılı dönem geçiriyor. Trabzon bunu aşacak güçtedir. Taraftarın olumlu bakması gerekiyor ve sabretmesi gerekiyor kulübün iyi yere gelmesi için. Ben geldiğimden beri destek veriyorlar, desteğe devam etmeliler.