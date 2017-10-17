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Rıza Çalımbay: Trabzonsporlu yöneticilerin benimle bir teması oldu

Trabzonspor'un teknik direktör adaylarından Rıza Çalımbay, görüşmeyi doğruladı ve göreve olumlu baktığını açıkladı.

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Trabzonspor'da Ersun Yanal ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada bordo mavili ekiple bir görüşme yaptığını ve göreve olumlu baktığını belirtti.

A Spor'a konuşan Çalımbay transfer iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Benimle bir temas oldu ama netleşen bir şey yok. Trabzonspor gibi büyük bir camiada teknik direktörlük yapmayı kim istemez ki. Trabzonspor vizyonu olan çok önemli bir takım. Tam bir futbol kenti. Bu beni çok heyecanlandırdı." dedi.

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