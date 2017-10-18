Rıza Çalımbay: Yönetim futbolcular, teknik heyet ve taraftar kenetlenirsek başarıyı yakalayabiliriz

Ersun Yanal'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay için Medikal Park Stadı'nda imza töreni düzenleniyor.

Toplantıda ilk olarak Rıza Çalımbay kendisini sezon sonuna kadar bordo mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmzanın ardından Trabzonspor yöneticisi Gençağa Meriç ilk olarak söz aldı. Meriç şöyle konuştu:

'Pazartasi günü yönetim kurulu toplantı yaptık ve Ersun hocamızla yollarımızı ayırma kararı verdik. Sonra başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık, istişare yaptık ve kişiliğiyle futbolculuğuyla bizim için ön plana çıkan Rıza hocamızla çalışma kararı aldık. Bugün de buraya gelerek imzaları attık. Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Hovcamızla başırılı günler yaşayacağımız inandığımız için kendisiyle çalışma kararı aldık. Yeniden kendisine hoşgeldin diyorum.'

Gençağa Meriç ardından konuşan Trabzonspor yöneticisi Ali Rıza Egemen, yaklaşık bir aydır Trabzon'da havanın çok yağmurlu, bulutlu ve kapalı olduğunu belirterek, "Bugün uyandığımda çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Bu yüzden hocamızla yeni bir havası yaşayacağımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendisinin mütevazi kişiliği, geçmişteki futbol hayatı ve antrenörlüğünde, ama hırslı ama inançlı kişiliğiyle çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Trabznspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ise Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu;

'Şu an tek sıkıntımız zaman'

"Gerçekten hedefi olan çok iyi bir camia. Ben ekibime ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Tabiki bizim için sıkıntı olan arada gelmemiz. İki gün sonra maça çıkacağız ama ben geçmişte de böyle takımlarla çalıştım. Ve gayet iyi şekilde de bitirdik. Bizim için şu an tek sıkıntı zaman onu da inşallah en iyi şekilde attalıtıp, Trabzonspor'u layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen gayreti sarfedeceğiz.

Tabiki bir tek bizimle bitmiyor. Öncelikle taraftarımızın ne kadar üzülse de yanımızda olması gerekiyor. Trabzonspor taraftarını çok iyi tanırım ve takımlarına nası katkıda bulunduklarını bilirim. Taraftar 12. adam değil birinci adamdır. Onun için öncelikle taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Futbolcularımızın da geçmişi unutup önüne bakması gerekiyor. Önümüzde telafisi olmayan çok zor maçlar var. Yönetim futbolcular, teknik heyet ve taraftar kenetlenirsek, gerçekten çok iyi bir kadrosu olan Trabzonspor'u hakettiği gerçek yerine getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.

Trabzonspor'un geçmişini çok iyi biliyorum. Camiayı yakından tanıyorum. O yüzden isteklerini beklentilerini çok çok iyi biliyorum. Takımı tanıyana kadar tabiki belli bir süre geçecek ama biz bunu en aza indirip önemüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden biz de işimize bugünden itibaren en iyi şekilde başlayacağız'

Trabzon'dan yardımcı antrenör

Yardımıcılarınız kim olacak, Trabzon'dan bir teknik adamın ekibinize katılacağı söyleniyor sorusuna Çalımbay,

"Benim teknik heyetim zaten belli. Ancak Trabzon'dan bir arkadaşımızı almayı düşünüyoruz teknik ekibimize. Henüz isim belli değil. Başkan döndüğünde karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.