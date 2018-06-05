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Rıza Çalımbay'a Lugano'dan teklif geldi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay'a, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano transfer teklifinde bulundu.

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Deneyimli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif aldığını ve bu çerçevede  bazı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen tekliflerin dışında İsviçre Süper Lig ekiplerinden  Lugano takımının yöneticilerinin kendisini telefonla arayıp yeni sezonda kendi  takımlarını çalıştırmaları yönünde teklif yaptıklarını dile getiren Çalımbay,  "Tekliflerini ilettiler. Bunun karşılığında ben de görüşlerimi belirttim." dedi.

Çalımbay, yurt dışında çalışmaya sıcak baktığını anlatarak,  "Gelişmeleri takip ediyoruz, bekliyoruz. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz.  Yurt dışı şu an için daha cazip gibi görünse de bekleyip göreceğiz. Ona göre  kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

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