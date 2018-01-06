Rıza Çalımbay'dan 2 oyuncuya ceza
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kampa katılmayan 2 oyuncuya ceza vereceklerini açıkladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kampa katılmayan 2 oyuncuya ceza vereceklerini açıkladı.Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, dün izinleri biten ve mazeret göstermeden kampa katılmayan Jose Ernesto Sosa ile Esteban Alvarado'ya cezai yaptırım uygulanacağını söyledi.
DHA
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