Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada çok iyi mücadele ettiklerini söylerken, hakemi de kararları nedeniyle eleştirdi.

İşte Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları...

''Çok zor bir yerden buralara geldik. Biz düşmeye oynayan bir takımdık, sonuncuyduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum çok iyi mücadele ettiler. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, bugün takıma çok iyi destek oldular.

Hakem arkadaşımız için de şanssız bir gündü. O da belki istemeyerek hatalar yaptı. Hakem arkadaşımız faul konularında da dikkatli olmalıydı. Eto'o'a yapılan verilen penaltıyı vermiyor ama aynısını biz yapınca faul veriyor. Penaltı diye niye vermiyorsun ki?

Bizim hedefimiz ilk 10'da bitirmekti, bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.''