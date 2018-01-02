Rıza Çalımbay'dan Muharrem Usta'ya: Umar Aminu'yu istiyorum

Trabzonspor devre arası transferi için düğmeye bastı... Bordo-Mavili takımda gündeme gelen son isim ise Osmanlıspor forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Umar Aminu... Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede Nijeryalı oyuncunun alınmasını istediği öğrenildi. Usta'nın önümüzdeki günlerde Başkent temsilcisine resmi teklifte bulunması bekleniyor.

OSMANLI 4-5 MİLYON EURO İSTEYECEK

Rıza Çalımbay'ın Aminu'nun alınması durumunda takıma büyük katkı sağlayacağını belirttiği bildirildi. Osmanlıspor'un resmi teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'dan yaklaşık 4-5 milyon Euro bonservis istemesi bekleniyor... Bordo-Mavili yönetim de transferde maliyeti azaltmak için takas formülünü gündeme getirmeye hazırlanıyor.

107 MAÇTA 28 GOLÜ BULUNUYOR

Osmanlıspor'un genç yıldızı Umar Aminu, bu sezon 20 maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Başarılı futbolcu, Osmanlı'da 4 sezonda 107 maça çıktı ve 28 gol attı. Aminu, daha önce de 2 sezon Samsunspor forması giymişti.

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