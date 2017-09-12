Rıza Çalımbay'dan Samuel Eto'o'ya: Sana yakışan buydu. Teşekkür ederim

Ligin en formda takımı Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 1 puanla ayrılan Antalyaspor’da Eto’o mutluluğu yaşanıyor.

Kamerunlu oyuncunun transfer döneminin sona ermesine sadece gün kala çıkardığı sözleşme krizinin ardından nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusuydu. Ancak yıldız oyuncu yönetimle yaşadığı sorunu sahaya yansıtmadı, aksine müthiş bir performans gösterip takımının kazandığı 1 puana attığı golle önemli katkı sağladı. 37 yaşındaki futbolcunun bu performansı en çok da teknik direktör Rıza Çalımbay’ı memnun etti. Deneyimli hocanın dünkü idman öncesinde Eto’o ile bir görüşme yaparak, “Sorunlara rağmen sana yakışanı yaparak bunu sahaya yansıtmaman ve bir kaptan olarak elinde geleni ortaya koymandan ötürü çok teşekkür ediyorum” sözleriyle oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.