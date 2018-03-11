Rıza Çalımbay'dan transfer yasağı sonrası ilk açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, FIFA’dan gelen transfer yasağı karşısında nasıl bir strateji izleyeceklerini anlattı.

Azerbaycan’ın Sport24 internet sitesine bir röportaj veren deneyimli teknik adam, yaz transfer döneminde oyuncu alamayacak olmalarından doğacak eksiği, kadrodaki isimlerin ayrılmalarına izin vermeyerek ve kiralık olarak başka takımlarda forma giyen isimlerin geri dönmesiyle kapatacaklarını dile getirdi.

Çalımbay, bordo-mavili ekibin kadrosunda yer alan ancak ilerleyen dönemde yolları ayırmayı düşündükleri oyuncuların durumunun ne olacağı yönündeki soruya, “Transfer cezası nedeniyle buradan hiçbir futbolcu gitmeyecek, hepsi kalacak” diye cevap verdi. Sezon sonuna kadar Karabağ takımına kiralık gönderilen Ramil Sheydaev’in de bu bağlamda ele alınabileceğinin altını çizen Trabzonspor Teknik Direktörü, “Ramil’in performansını takip ediyor musunuz?” sorusuna “Her zaman dikkatimizdedir” yanıtını verdikten sonra şöyle devam etti:

“Ramil Sheydaev sezon sonunda geri dönerek kadromuza katılacak. Kendisini gelecek sezon değerlendirebiliriz. Ancak şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ramil’in forma şansı bulup bulmayacağını kendisi belirleyecek. Eğer iyi bir performans sergileyerek kendini gösterirse, o zaman kadroda yer alacak.”

(Skorer)