Rıza Çalımbay'dan Uğur Demirok'a Galatasaray uyarısı: Kendini kaybedip bizi zor durumda bırakma

Başarılı stoperle bire bir görüşen deneyimli hocanın, "Tribünleri duyma, sadece oyununa odaklan. Hata yapma lüksümüz yok. Sakın kendini kaybedip bizi zor durumda bırakma" telkinlerinde bulunduğu belirtildi. Uğur'un da "Merak etmeyin hocam" cevabını verdiği belirtildi.

Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son mağlubiyetini Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

Fırtına bu sezon dış sahada 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. Attığı 21 gole karşılık 16 gol yedi. Bordomavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'unu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında 4. sırada yer aldı.