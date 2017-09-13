Rıza Çalımbay'ın Samir Nasri'yi Galatasaray maçında riske etmek istemediği ortaya çıktı

Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’la sorun yaşadığı iddia edilen, Galatasaray maçında 21 kişilik kadroya alınmayan dünyaca ünlü yıldız Samir Nasri’yle ilgili net bilgilere Fanatik ulaştı.

Buna göre Nasri ile Çalımbay arasında herhangi bir problem yok. Aksine Fransız futbolcu, sakatlığı bulunmasına rağmen Galatasaray maçı öncesinde Çalımbay’la görüşerek kesinlikle oynamak istediğini iletti. Adalesinde yırtık bulunan ve zorlanması halinde sahalara dönmesinin uzama ihtimali olan Nasri’nin bu talebinden mutlu olan deneyimli hoca ise, “Seni riske edersek sonra sen de biz de üzülürüz. İyi olduğunda forman seni bekliyor” diyerek oyuncusunu kadroya almama konusunda ikna etti.

Takımla çalışmıyor

Nasri’nin bu haftaki ilk idmanda takımla birlikte çalıştığı şeklinde çıkan haberlerin ise gerçekdışı olduğu bildirildi. Nasri’nin bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.