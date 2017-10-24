Rıza Çalımbay'ın yanına Mehmet Yılmaz!
Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın teknik heyetine Trabzon'dan katılacak olan yardımcısı belli oldu.
Rıza Çalımbay, bordo mavili kulüple resmi sözleşme imzalamasının ardından göreve kendi yardımcıları ile başladı. Çalımbay’ın kendi ekibinin haricinde Trabzonlu veya Trabzonspor’da görev yapmış bir ismi de yardımcı olarak alması kararlaştırılmıştı. Bu ismin şu an yorumculuk yapan Trabzonspor'un eski futbolcusu Mehmet Yılmaz olmasına karar verildi.
KUPA MAÇINDAN SONRA GÖREVE BAŞLIYOR
Trabzonspor'un eski golcüsünün Çorum Belediyespor ile oynanacak kupa mücadelesinin ardından göreve başlaması bekleniyor. Trabzon doğumlu olan Mehmet Yılmaz, Trabzonspor’un yanı sıra Denizlispor, Ankaraspor, Ankaragücü, Eskişehir, Gaziantep, Antalyaspor ve Akhisar’da görev almıştı. 2013-14 sezonunda Kızılcahamam’da futbol hayatına nokta koyan Mehmet Yılmaz, son olarak Aspor’da yorumculuk yapıyordu.
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