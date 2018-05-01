Rıza Kayaalp, madalyasını işçilere armağan etti

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda şampiyon olan Rıza, Rus Vitalii Shchur ile yaptığı final müsabakasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üst üste 9. kez finalde güreştiğini ve 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Rıza, "Benim için zor bir final müsabakası oldu. Çünkü ilk turda Macar rakibimle (Balint Lam) yaptığım maçta sakatlandım. Arka baldırımda ufak bir yırtık oluştu. O beni diğer maçlarda çok etkiledi. Yoksa hepsi rahat rahat kazanabileceğim maçlardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekoruna ortak olan Rıza, sakatlığına rağmen mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Hiç bırakmadık. Azimle yolumuza devam ettik. Şanlı bayrağımızı bu sene de yine göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söylettik." dedi.

"Madalyamı tüm işçilerimize armağan ediyorum"

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan milli güreşçi, "ASKİ Spor Kulübünde işçi kadrosunda bir sporcu olarak madalyamı, bugün işçiler günü olması sebebiyle tüm işçilerimize armağan ediyorum. Emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah almaya da devam ederiz." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, milli mayodaki ay-yıldızlı bayrağı işaret ederek, "Bunu taşımak kesinlikle büyük bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

TGF Başkanı Musa Aydın: "Rıza çok büyük güreşçi"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, "9 final, 8 şampiyonluk. Rıza, gerçekten çok büyük güreşçi." dedi.

Rıza'nın ilk maçında sakatlandığına dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Bu maçları hep idare ederek götürdü, şampiyon oldu. Kendisini kutluyorum. Hamza Yerlikaya'nın rekoruna ortak oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar 10 şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorum. Üç dünya şampiyonluğu da bulunan Rıza'ya bu kadar şampiyonluktan sonra olimpiyat şampiyonluğu yakışır. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olarak spor kariyerini tamamlamak istiyor. Ben de şampiyon olacağına inanıyorum. Çünkü çok çalışıyor."

(AA)