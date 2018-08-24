Rize'den gol sesi çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yenişemedi. İki takım arasındaki maç başladığı gibi sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan iki maçta da galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rize'de karşı karşıya geldi. İki takımın da arzulu ve istekli oyunu sonuca yansımadı. Taraflar gole yaklaşması karşın ağlar havalanmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Çaykur Rizespor, bu sezon 2. kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 2'ye çıkardı. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor ise 3. haftada puanla tanıştı.
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