Rize'den gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan iki maçta da galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rize'de karşı karşıya geldi. İki takımın da arzulu ve istekli oyunu sonuca yansımadı. Taraflar gole yaklaşması karşın ağlar havalanmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Çaykur Rizespor, bu sezon 2. kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 2'ye çıkardı. Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor ise 3. haftada puanla tanıştı.