Çaykur Rizespor, Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

Adanaspor - Rizespor maçında kazanan, 3-1'lik skorla Rizespor oldu ve Karadeniz ekibi, kümede kalma yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki mücadele, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada penaltıdan Kweuke, 68. dakikada frikikten Saadane ve 86. dakikada Petrucci ile geldi. Adanaspor'un tek sayısını ise, 90. dakikada penaltıdan Gueye kaydetti.

Bu skorun ardından Rizespor 5 maçlık yenilginin ardından kazanırken; puanını 23 yaptı ve 27 puanı bulunan 15. sıradaki Kayserispor'un arkasında 16. sırada yer aldı. Adanaspor ise 20 puanla ligin dibinde kaldı ve kümede kalma umutları azaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Adanaspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.