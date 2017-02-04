Rizespor kupada uzatmalarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk oldu. 90 dakikası 1-1 biten maçta 120 dakika sonunda Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı ve ilk yarı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 72. dakikasında Çaykur Rizespor İzzet Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Şanlıurfaspor 83. dakikada Caner Cavlan'ın güzel golüyle skoru 1-1'e getirdi.

90 dakika 1-1'lik skorla sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

İlk uzatma devresi 1-1 sona erdi. 2. uzatma oynanırken, 117. dakikada Çaykur Rizespor bir penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 117. dakikada Oğulcan Çağlayan gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Çyakur Rizespor, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenip çeyrek finale kaldı.