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Rizespor'dan sahasında kritik galibiyet

Rizespor, Karabükspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyet aldı. Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor kendi sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor maçından detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 6. dakikada Leonard Kweuke kaydetti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da Marwane Saadane 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor alt sıralardan kurtulma adına kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 19'a yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 24 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Kardemir Karabükspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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