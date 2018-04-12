Robben 1 yıl daha Bayern Münih'te
Arjen Robben, Bayern Münih'le olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Arjen Robben, Bayern Münih'le olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Bild'in haberine göre Hollandalı futbolcu 2019'un yazına kadar Alman ekibinde görev yapacak. 34 yaşındaki tecrübeli ismin adı Türk kulüpleriyle de anılıyordu.
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