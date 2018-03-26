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Robben'in menajerine, 'Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim' dediği iddia edildi

Kanarya'nın ısrarla istediği Robben, menajerine 'Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim' dedi.

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve Başkan Aziz Yıldırım'ın kadroda en çok görmek istediği isim olan Arjen Robben'den güzel haberler geliyor.

Fotomaçın haberine göre; F.Bahçe'nin Robben için temasa geçmesi ardından Hollandalı futbolcunun menajerine "Fenerbahçe 3 yıldır benimle ilgileniyor.

Taraftarları beni mesaj yağmuruna tutuyor. Çok samimiler. Şartlar oluşursa neden olmasın" dediği öğrenildi.

ESKİSİ GİBİ...

Bu arada Robben'in geçen sezon yaşadığı sakatlığın izlerini atlatması, 2018 yılında Hollanda Milli Takımı'nda 7 kez yer alması da hakkındaki şüpheleri gideriyor.

Robben, bu sezon B.Münih formasıyla 27 resmi maça çıktı.

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