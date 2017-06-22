Robert Lewandowski Chelsea'ye transfer olma yolunda

Bayern Münih'in forvet oyuncusu Robert Lewandowski, takım arkadaşlarını ve hocası Ancelotti'yi eleştirerek, Alman devinden ayrılacağının sinyallerini verdi.

BANA YARDIM ETMEDİLER

Lewandowski'nin takım arkadaşlarının gol kralı olması için kendisine yeterince yardım etmediğini söylemesi şok etkisi yarattı.

Yıldız futbolcunun menajeri Maik Barthel, "Robert bana destek alamadığını ve Ancelotti'nin son maçlarda daha fazla gol atması için kendisine yardım etmediğini söyledi" diyerek Lewandowski'nin yaptığı eleştirileri açık açık medyaya servis etti.

CHELSEA'YE TRANSFER OLUYOR

İngiliz gazetelerinde yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Chelsea menajeri Antonio Conte, Diego Costa'nın yerine Polonyalı golcünün alınmasını istedi.

Kariyerini Premier Lig'de sürdürmeyi planlayan Lewandowski'nin teklifi kabul edeceği ve önümüzdeki sezon Chelsea forması giyeceği belirtildi.