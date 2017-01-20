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Roberto Carlos teklifi doğruladı! Alanyaspor...

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe’de futbol oynayan efsane isim Roberto Carlos, Alanyaspor iddialarına cevap verdi.

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Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe’de futbol oynayan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk macerasını da Sivasspor ile yaşayan Roberto Carlos, Aytemiz Alanyaspor’un başına geçeceği şeklinde çıkan haberlere açıklık getirdi.
 
Ajansspor'a konuşan Brezilyalı teknik adam, ”Evet teklif geldi. Bana teklif getirdiler. Fakat, kabul etmem mümkün değildi. Aslına bakarsanız teklifin niteliğiyle ilgili hiçbir sorun da yoktu. Yani iyi bir teklif verdiler. Real Madrid ile 5 yıl daha kontratım var. Ve bunu tamamlamak zorundayım. Amacım öncelikle Madrid’de iyi işler yapmak. Ayrıca, bitirmem gereken bir kurs var. Şu anda antrenörlük kursunun birinci seviyesindeyim. Tamamlamama 6 ay kaldı. 6 ay sonra birinci seviyeyi tamamlamış olacağım” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Spor Toto Süper Lig’i takip ettiğini belirten Carlos, ”Fenerbahçe’nin maçlarının hepsini takip ediyorum. Şu anda yarışta uzak görünüyor gibiler. Ama hedefe ulaşabilecek bir kadroya sahip olduklarını düşünüyorum. “ diyerek sözlerini tamamladı. (Ajansspor)

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