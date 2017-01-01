Roberto Hilbert, Başakşehir'e yeşil ışık yaktı

Bayer Leverkusen'de sürekli olarak yedek kalan ve bu ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünen Roberto Hilbert, Medipol Başakşehir'e yeşil ışık yaktı.

Roberto Hilbert, Başakşehir tarafından istendiğine dair çıkan haberlere, "İstanbul ve Türkiye, benim için her zaman tercih edilesi bir yerdir. Çünkü, İstanbul'da harika 3 yıl geçirdim. Türkiye, benim gizli aşkım. Öyle çok seviyorum." dedi.

Abdullah Avcı'nın kendisine istediğine dair çıkan soru üzerine, "Abdulah Avcı, geçmişte beni takımına istemişti. Onun takımlarına karşı oynadım. Hep iyi takımları olmuştur. Türkiye'de harika iş çıkardığını duydum." cevabını verdi.

Avrupa dışından tekliflere de açık olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Roberto Hilbert, ABD ve Çin'den gelen teklifleri kabul edebileceğini söyledi.