Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roberto Mancini'den Mert Çetin'e 'Güçlü kalın ve yolunuza devam edin' mesajı

Galatasaray'ın tercümanı Mert Çetin'in Instagram hesabına yorum gönderen İtalyan çalıştırıcı, Çetin'e başlarını öne eğmemelerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray A Takımı idari menajer yardımcısıcı Mert Çetin sosyal medya hesabında görevden alınan Igor Tudor ile fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" dedi. Mancini ise bu fotoğrafın altına, "Güçlü kalın ve yolunuza devam edin" ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye sevgi mesajları yağdı.

TAZMİNAT ALMAMIŞTI

Galatasaray'ın mali olarak zorluk çektiği bir dönemde takımdan tazminat almadan ayrılan Mancini şu ifadeleri kullanıştı: "Ben burada mutluydum ve herkesle çok iyi ilişlilerim vardı. Başkan Aysal ile görüştüğümde, bana FFP nedeniyle sıkıntılar olduğunu söyledi. İstediklerimi yapamayacaktım. Gitmesem de, 4. yıldızı alacağımıza emindim. Önemli olan 4. yıldızdı ve alındı."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA