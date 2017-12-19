Roberto Mancini'den Mert Çetin'e 'Güçlü kalın ve yolunuza devam edin' mesajı

Galatasaray A Takımı idari menajer yardımcısıcı Mert Çetin sosyal medya hesabında görevden alınan Igor Tudor ile fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" dedi. Mancini ise bu fotoğrafın altına, "Güçlü kalın ve yolunuza devam edin" ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye sevgi mesajları yağdı.

TAZMİNAT ALMAMIŞTI

Galatasaray'ın mali olarak zorluk çektiği bir dönemde takımdan tazminat almadan ayrılan Mancini şu ifadeleri kullanıştı: "Ben burada mutluydum ve herkesle çok iyi ilişlilerim vardı. Başkan Aysal ile görüştüğümde, bana FFP nedeniyle sıkıntılar olduğunu söyledi. İstediklerimi yapamayacaktım. Gitmesem de, 4. yıldızı alacağımıza emindim. Önemli olan 4. yıldızdı ve alındı."