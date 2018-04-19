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Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi

Rusya Premier Lii ekiplerinden Zenit ile geleceği belirsiz olan Roberto Mancini için İtalya'da sürpriz bir iddia geldi.

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Rusya Premier Lii ekiplerinden Zenit ile geleceği belirsiz olan Roberto Mancini için İtalya'da sürpriz bir iddia geldi.

İtalya Milli Takımı 28 Mayıs'ta Suudi Arabistan ile bir haızrlık maçına çıkacak. Çizme basınına göre 20 Mayıs tarihinde İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklayacak. İtalya, Mancini ile ilk maçına Suudi Arabistan karşısında çıkacak.

13 Nisan'da Rusya Premier Ligi'nin sona ermesinin ardından Mancini'nin Zenit'teki geleceğinin de belli olması bekleniyor. Rus ve İtalyan basınına göre Zenit gelecek sezon Mancini ile devam etmeyecek. Bu ayrılık açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra da tecrübeli teknik adamın İtalya macerasının netleşmesi bekleniyor.

(Sporx)

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