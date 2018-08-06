Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roberto Rosetti TFF'deki görevinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti, görevinden ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF'den yapılan açıklamada, Rosetti'nin, Pierluigi Collina'nın yerine  UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle 2 yıldan bu yana  sürdürdüğü MHK Danışmanlığı görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Aynı zamanda FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Direktörü de olan  Rosetti'nin, dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri ve Süper Lig hakemlerine, Dünya Kupası final müsabakalarındaki VAR  uygulamalarına yönelik sunum ile veda ettiği kaydedildi.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen eski İtalyan  hakem, TFF ve MHK ile mükemmel bir iş birliği içinde çalıştığını, görevinden iyi  ilişkiler içinde ayrıldığını belirtti.

Türk hakemleri takip etmeye devam edeceğini aktaran Rosetti, Yusuf  Namoğlu ile sürekli görüşerek gelişmelerle ilgili bilgi alacağını vurguladı. Riva'daki VAR Merkezi'ni de ziyaret eden Roberto Rosetti, buranın gördükleri  arasında en iyisi olduğunu belirterek hakemlere başarılar diledi.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da, 2 yıl birlikte çalışmış olmaktan  memnuniyet duydukları Rosetti'nin bilgi ve deneyimlerinden en yüksek faydada  yararlanıldığını kaydetti.

Roberto Rosetti'nin futbol oyun kurallarının uygulanması ve özellikle  VAR sisteminin Türkiye'deki gelişimine çok önemli hizmetleri olduğunu vurgulayan  Namoğlu, "Rosetti'yi her zaman kendimizden biri gibi gördük. Birlikte  çalıştığımız insanın dünya ve Avrupa futbolunda böylesi önemli bir görevi  üstlenmesi bizleri de gururlandırmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem  Kurulu ve hakemlerimiz adına kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini  kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA