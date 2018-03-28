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Roberto Soldado: Elimden geleni yapıyorum ama bazen olmuyor

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado, 9 maçtır suskun olmasını böyle değerlendirirken, 'Futbolun kuralı. Bazen olmuyor' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe 'nin bu sezon hayal kırıklığı yaşatan transferlerinden biride Roberto Soldado... 6'sı ilk 11'de olmak üzere toplam 18 lig maçında görev yapan İspanyol forvet, sadece 3 gol atarken, hiç asist yapamadı; üç golü de 4-1 kazanılan Sivas maçında kaydetti.

Soldado, buna rağmen Aykut Kocaman'da hala kredisi olan bir isim. Ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamaması, hocasına karşı bir mahcubiyet yaşamasına neden oluyor. Oynadığı son 9 lig maçında fileleri sarsamayan 32 yaşındaki futbolcu, "Ben elimden geleni yapıyorum, takımım için savaşıyorum ama futbol böyle işte, bazen olmuyor" dedi.

ÇOK RAHATSIZIM

Soldado, "Gol atamamam beni de çok rahatsız ediyor. Sanırım bu sezon takım olarak yaşadığımız şanssızlıkları ben de yaşıyorum. Başka ne diyebilirim... Ancak buna çok kafa patlatmak yerine bundan sonra takıma ne verebileceğimize bakmalıyız. Kendi adıma her gece yatarken bunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Sabah)

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