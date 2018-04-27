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Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Roman Neustaedter ve Mathieu Valbuena'nın 1, Giuliano'nun ise 2 golüyle 4-2 kazanmıştı.

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