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Roberto Soldado: Topal'ın golüyle maçı daha kolay bir hale getirmeyi başardık

Fenerbahçe'nin Karabükspor'u mağlup ettiği maçın ardından Roberto Soldado kısa bir değerlendirme yaptı.

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Fenebrahçe'nin Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Roberto Soldado açıklamalarda bulundu.
 
İspanyol golcü taraftarlara kısa bir mesaj gönderirken, kendileri adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
İşte Roberto Soldado'nun maç sonundaki sözleri...
 
''Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Takımın olumlu gidişatı vardı, bunu devam ettirmek için sahaya çıktı. Topal'ın golüyle maçı daha kolay bir hale getirmeyi başardık.''
 
Taraftarlarımızın bizi itme çabası içerisinde olduklarını görüyorum ama biraz daha rahat olabilirler. Çok gerginlerdi. Onların üzerindeki bu acelecilik, gerginlik saha içine de yansıyor. Çok iyi giden bir takımız. Taraftarımızla birlik olursak Fenerbahçe'yi en yüksek noktaya taşıyacağız.''

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