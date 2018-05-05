Roberto Soldado: Türkiye Kupası'nı müzemize götürerek taraftarımızı sevindireceğiz

Roberto Soldado, Türkiye Kupası Yarı Finali’nde yaşanan gelişmelere anlam veremediğini söyledi.

İspanyol golcü, “Böyle olmasını istemezdik. Her şey bizim dışımızda gelişti. Sonuçta finale çıktık ve bunu hak ettik. Türkiye Kupası’nı müzemize götürerek taraftarımızı sevindireceğiz. Ayrıca ligdeki yarışı da sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.