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Robin van Persie 2.5 yıllık süreçte Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinden fazla kazandı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Van Persie, 2.5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha çok kazandı.

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2.5 yılda Milli Piyango'dan çok kazandı.

Milli Piyango’nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL’ydi… Yani 13 milyon 407 bin 800 euro...

Fenerbahçe’den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro’yu cebine attı.

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro’dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro’yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.

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