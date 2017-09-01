Robin van Persie: Fenerbahçe'de kalıyorum

Fenerbahçe'de Van Persie gelişmesi! Hollandalı oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de oynamaya devam edeceğini söyledi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa'ya 4-0 mağlup olan Hollanda'da Robin Van Persie, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kariyer planını açıklayan Van Persie, "Fenerbahçe'de kalıyorum" şeklinde konuştu.

Robin Van Persie daha önce yaptığı açıklamada; "Her iki kulübe de saygım var. Geçmişimin Feyenoord'da olduğunu herkes bilir ancak şimdi Fenerabahçe'nin oyuncusuyum. Medya bu dönemleri seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ile 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Van Persie, bu sezon 4 maçta 199 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.

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