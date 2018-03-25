Robin Van Persie'den emeklilik açıklaması

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp eski kulübü Feyenoord'a transfer olan Hollandalı forvet Robin van Persie, kulübün düzenlediği bir etkinlikte çarpıcı sözler kullandı.

''FUTBOL İÇİN BİRAZ YAŞLI...''

Çocuklar için hazırlanan basın toplantısında konuşan van Persie, ''Önümüzdeki yaz 35 yaşında olacağım. Normal hayatta çok genç bir yaş ama futbol için biraz yaşlı. Feyenoord benim son takımım olacak'' sözlerini kullandı.

''ÇOK ÇALIŞIN, GERİSİ GELİYOR''

Genç Feyenoord taraftarlarına nasihatlarda bulunan Hollandalı golcü, ''Sizin yaşınızda çok antrenman yapardım. Yapmaya mecbur olduğum için değil, daha iyi olmak istediğim için. Antrenmanları da çok severdim. Siz de çalışmalarınız iyi yapın, gerisi zaten gelecektir'' diye konuştu.

(Sporx)