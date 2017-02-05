Robin van Persie'den olay gol sevinci!

Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasında gerginlik!

Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasında gerginlik! Beşiktaş - Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki pozisyon damga vurdu. Şenol Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğu fotoğraf günün en çok paylaşılan fotoğrafları arasına girdi.