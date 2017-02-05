Robin van Persie'den olay gol sevinci!
Robin van Persie, Beşiktaş'a attığı gol sonrasında Oğuzhan Özyakup'a koştu ve çok konuşulacak bir harekete imza attı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan gergin derbide takımını öne geçiren Robin van Persie, gol sevincinde olay bir harekete imza attı.
Maç içinde Oğuzhan Özyakup ile tartışma yaşayan Robin van Persie, 72. dakikada attığı golün ardından Oğuzhan'ın önüne doğru koşup kayarak gol sevinci yaşadı.
İki oyuncu mücadelenin ilk yarısında ciddi bir söz dalaşına girmiş ve maçın hakemi Ali Palabıyık, iki oyuncuyu sakin olmaları yönünde uyarmıştı.
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