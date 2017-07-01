Robin van Persie'nin idmanlardaki çalışkan ve neşeli tavrı takım arkadaşlarını bile şaşırttı
Aykut Kocaman ile birlikte Van Persie de yeni bir sayfa açtı. Hollandalı yıldız hiç olmadığı kadar çalışkan ve neşeli. Öyle ki takım arkadaşları bile kendisi için, “Bambaşka” yorumunu yapıyor.
Fenerbahçe, büyük hayal kırıklıklarıyla geçen sezonun ardından Dick Advocaat ile yolları ayırmıştı. Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman yönetiminde yeni bir sayfa açtı. Kocaman’ın gelişi özellikle yerli oyuncular üzerinde olumlu yönde büyük bir etki yarattı.
Ancak herkesi şaşırtan gelişme Robin van Persie’de yaşandı. Zamanında İstanbul’da olan RvP, idmanlardaki üst düzey performansıyla yeni hocasını etkilemeyi başardı. Tatilden son derece fit bir şekilde dönen tecrübeli oyuncu, yapılan testlerde ilk sıralarda yer aldı.
Hollandalı oyuncu, fiziksel durumunun dışında son derece neşeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Sürekli arkadaşlarıyla şakalaşıp, etrafa gülücükler saçıyor. RvP’nin bu haline, takım arkadaşları bile şaşırdı. Fenerbahçeli futbolcular, “Van Persie bambaşka. Son 2 sezondaki haliyle alakası yok. Hiç olmadığı kadar istekli ve mutlu” yorumunu yaptı.
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