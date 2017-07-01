Robin van Persie'nin idmanlardaki çalışkan ve neşeli tavrı takım arkadaşlarını bile şaşırttı Aykut Kocaman ile birlikte Van Persie de yeni bir sayfa açtı. Hollandalı yıldız hiç olmadığı kadar çalışkan ve neşeli. Öyle ki takım arkadaşları bile kendisi için, “Bambaşka” yorumunu yapıyor.