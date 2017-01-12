Excelsior, Robin Van Persie'ye talip oldu

Hollanda Ligi Eredivise'de küme düşmeme mücadelesi veren Excelsior'da başkan Albert de Jong, Fenerbahçeli Van Persie'ye talip olduklarını açıkladı.

"Geri dönmek istiyor"

Yıldız oyuncunun Hollanda'ya geri dönmek istediğini belirten De Jong, Onu kadromuza katmak istiyoruz. Bir süredir bu amaç doğrultusunda çalşışıyoruz. Eğer Van Persie bi,ze gelirse ligde çok daha iyi yerlerde olacağımız kesin. Bizi büyük katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

6,5 milyon euro bütçe!

Excelsior'un finansal durumundan da bahseden De Jong, "Şu an için bütçemiz 6,5 milyon euro ama gelecek sezon artacak ve transfer için elimiz güçlenecek" dedi.