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Robinho: Burada büyük takımlara karşı kazanıyorduk ama Fenerbahçe karşısında olmadı

Sivasspor'un Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Robinho, mücadelenin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

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Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
 
Yenilgi hakkında konuşan Robinho, "Zor bir maç oldu. Fenerbahçe büyük takım. Skor anlamında mutsuzuz. Burada büyük takımlara karşı kazanıyorduk ama Fenerbahçe karşısında olmadı" sözlerini kullandı
 
Yedek kalması konusunda, "Tabii ki hocamın kararına saygılıyım. 90 dakika oynayınca daha mutluyum ama 10 dakika oynayınca da mutluyum. Takımıma yardım ediyorum, sonradan girdim. Hocama saygım var" dedi.

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