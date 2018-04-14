Robinho: Burada büyük takımlara karşı kazanıyorduk ama Fenerbahçe karşısında olmadı

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Yenilgi hakkında konuşan Robinho, "Zor bir maç oldu. Fenerbahçe büyük takım. Skor anlamında mutsuzuz. Burada büyük takımlara karşı kazanıyorduk ama Fenerbahçe karşısında olmadı" sözlerini kullandı

Yedek kalması konusunda, "Tabii ki hocamın kararına saygılıyım. 90 dakika oynayınca daha mutluyum ama 10 dakika oynayınca da mutluyum. Takımıma yardım ediyorum, sonradan girdim. Hocama saygım var" dedi.