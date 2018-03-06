Robinho: Türkiye'ye gelmeden önce Türk futbolunu takip ediyordum

Robinho, ''Sivas'taki insanlar çok sıcakkanlı, bana çok iyi davranıyorlar. İlgiye vereceğim yanıti sahada vereceğim güzel oyun olacak. Türkiye'ye gelmeden önce Türk futbolunu takip ediyordum. Büyük takımları biliyorum ve inanmayacaksınız ama Sivasspor'u da yakından takip ediyordum. Roberto Carlos ve Cicinho da Sivasspor'da oynadığı için ilgimi çekmişti." dedi.

Fenerbahçeli Giuliano ve Alex de Souza'yı kıyaslayan yıldız futbolcu, ''Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Giulinao performansını artırırsa Dünya Kupası'na gidebilir. Böyle devam ederse gidebileceğini düşünüyorum ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası yok. Alex bana, Türkiye'de futbola bakışın çok farklı olduğu ve tutku olduğunu söylerdi.'' diye konuştu.