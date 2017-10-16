Rodallega: Burak sakat sakat oynuyor hiç huzurum yok
Genelde oyuna sonradan giren ve attığı gollerle dikkat çeken Hugo Rodallega'nın menajerine içini döktüğü ortaya çıktı.
Tecrübeli golcünün kendi menajerine; "Burak'ı sakat sakat oynatıyor. Hiç huzurum yok. Son maçlarda girip gollerimi atıyorum. Fakat hoca buna rağmen, sakat olmasına rağmen Burak'ı düşünüyor" dediği ileri sürüldü.
(Trabzonhaber)
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