Rodallega: Burak sakat sakat oynuyor hiç huzurum yok

Tecrübeli golcünün kendi menajerine; "Burak'ı sakat sakat oynatıyor. Hiç huzurum yok. Son maçlarda girip gollerimi atıyorum. Fakat hoca buna rağmen, sakat olmasına rağmen Burak'ı düşünüyor" dediği ileri sürüldü.

(Trabzonhaber)