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Rodallega: Burak sakat sakat oynuyor hiç huzurum yok

Genelde oyuna sonradan giren ve attığı gollerle dikkat çeken Hugo Rodallega'nın menajerine içini döktüğü ortaya çıktı.

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Tecrübeli golcünün kendi menajerine; "Burak'ı sakat sakat oynatıyor. Hiç huzurum yok. Son maçlarda girip gollerimi atıyorum. Fakat hoca buna rağmen, sakat olmasına rağmen Burak'ı düşünüyor" dediği ileri sürüldü.

(Trabzonhaber)

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