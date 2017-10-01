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Rodallega hastaneye kaldırdı

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Beşiktaş maçının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Beşiktaş maçında Trabzonspor'a beraberlik golünü getiren Hugo Rodallega, mücadelenin bitişinin ardından kendini yere bıraktı. Attığı gol sırasında da bir sakatlık yaşayan bordo-mavili oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Rodallega daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil olup 80. dakikada 2-2'lik beraberlik golünü atan Hugo Rodallega, attığı golü hatırlamadığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş'a 5. gol

Trabzonspor'un maçtaki ikinci golünü atan Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı etkili oyununu sürdürdü. Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla siyah-beyazlı ekibe 3 gol atan Rodallega, Trabzonspor kariyerinde de Beşiktaş karşısında 2. kez gol sevinci yaşadı.

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