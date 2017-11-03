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Rodallega'nın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın cezasında indirime gitti.

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Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.

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