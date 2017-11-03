Rodallega'nın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi
Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın cezasında indirime gitti.
Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.
Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya verilen 3 maçlık cezayı 2 maça düşürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.