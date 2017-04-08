Rodallega'nın santradan şutu direkten döndü!

Hugo Rodallega, Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tarihe geçiyordu. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Trabzonspor ile Beşiktaş nefesleri kesen bir mücadelenin altına imza attı.

Trabzonspor'da N'Doye'nin cezalı olması nedeniyle Beşiktaş maçına 11'de başlayan Hugo Rodallega, inanılmaz bir şutla, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'yı ayağa kaldırdı.

Hugo Rodallega, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında durumu 3-3 yapmasının ardından santrada topun başına geçti. Santrada, orta sahadan topu direk kaleye vuran Hugo Rodallega'nın bu şutu Fabri ve Beşiktaş'ı şoka uğrattı. Fabri kaleye doğru koşarak topu çıkarmaya çalıştı. Rodallega'nın bu topu üst sirekte patladı. Trabzonsporlular bu direk sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Öte yandan Hugo Rodallega, Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçın ikinci yarısında oldukça etkili bir performans ortaya koydu. Kolombiyalı Hugo Rodallega, Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 3-2 öne geçiren golün de altına imza attı. (Sporx)