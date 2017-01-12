Rodrigues imzayı attı! İlk sözleri...

Galatasaray, yeni transferi Garry Rodrigues'e imza attırdı. Rodrigues, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rodrigues, yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takımdaki durumu biliyorum. Konyaspor maçında oynamaya hazırım. 21 gündür fiziksel antrenman yapmıyorum. Çok önemli ve büyük bir kulüp için ter dökeceğim. En iyi olmak için mücadele vereceğim. Konyaspor maçında oynamak isterim. İlk antrenmanıma çıktım ve takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada çok iyi oyuncular var. Level atlamış gibi düşünüyorum. İki pozisyonda da oynuyorum, son yılllarda daha çok sol açık bölgesinde oynadım. Türkiye Ligi'nin sert olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

'KAP'A BİLDİRİM YAPACAĞIZ'

Levent Nazifoğlu, Ahmet Çalık transferiyle ilgili, "1-2 saate KAP'a bildirim yapacağız." açıklamasını yaptı. Nazifoğlu, Podolski'nin Konya'ya geleceğini de aktardı.