Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rodrigues imzayı attı! İlk sözleri...

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, yeni transferi Garry Rodrigues'e imza attırdı. Rodrigues, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Rodrigues, yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takımdaki durumu biliyorum. Konyaspor maçında oynamaya hazırım. 21 gündür fiziksel antrenman yapmıyorum. Çok önemli ve büyük bir kulüp için ter dökeceğim. En iyi olmak için mücadele vereceğim. Konyaspor maçında oynamak isterim. İlk antrenmanıma çıktım ve takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada çok iyi oyuncular var. Level atlamış gibi düşünüyorum. İki pozisyonda da oynuyorum, son yılllarda daha çok sol açık bölgesinde oynadım. Türkiye Ligi'nin sert olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
 
'KAP'A BİLDİRİM YAPACAĞIZ'
 
Levent Nazifoğlu, Ahmet Çalık transferiyle ilgili, "1-2 saate KAP'a bildirim yapacağız." açıklamasını yaptı. Nazifoğlu, Podolski'nin Konya'ya geleceğini de aktardı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD deniz komandosundan şok iddia!

ABD deniz komandosundan şok iddia!

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

Mozaik taşlarla Osmanlı padişahlarının tablosunu yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA