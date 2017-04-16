PAOK Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Stoch'un peşine düştü
Devre arası transfer döneminde Garry Rodrigues'i Galatasaray'a gönderen ve yerine adam koyamayan PAOK, Stoch'un peşine düştü.
Yunan ekibi, 2013-14 sezonunda Miroslav Stoch’u kiralamış ardından kadroda tutmak istese de başarılı olamamıştı.
PAOK’un Slovak yıldıza olan ilgisi bitmedi. Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Siyah-Beyazlılar, bir yandan da Stoch’un durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe bir türlü şans bulamayan Slovak yıldız, sezon sonunda ayrılmayı planlıyor. PAOK’un önceliği, Stoch’u yine kiralamak. Fenerbahçe kabul etmezse, bonservisi almak için tüm şartları zorlayacaklar.
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