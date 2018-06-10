Rodrigues'ten Newcastle United'a ret

Yeşil Burun Adalı oyuncuyu uzun süredir takip eden İngiliz ekibinin yöneticilerinin 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak, Cim-Bom’dan 1 milyon 350 bin euro alan Rodrigues 150 bin euroluk artışı yetersiz bularak, “Hayır” cevabını verdi.