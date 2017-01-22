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Avustralya Açık'ta Roger Federer çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Japon rakibi Kei Nishikori'yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek  erkekler 4. tur mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı  seribaşı Federer ile 5 numaralı seribaşı Nishikori karşılaştı.
 
Federer, 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle karşılaşmayı 3-2  kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
 
Andy Murray ve Novak Djokovic gibi favori tenisçilerin elendiği  turnuvada yoluna devam eden Federer, çeyrek finalde Alman Mischa Zverev ile  mücadele edecek.
 
Turnuvanın 12 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Jo-Wilfried Tsonga ise  Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 6-7, 6-2, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek,  çeyrek finalde İsviçreli Stanislas Wawrinka'nın rakibi oldu.
 
Tek kadınlarda da 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Rumen  rakibi Sorana Cirstea'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geçerek, çeyrek finale adını  yazdırdı.

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