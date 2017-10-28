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Roma 3 puanı tek golle aldı!

Serie A'da 10. haftada Roma, Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

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Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Roma ile Bologna karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin 33. dakikasında Stephan El Shaarawy ile öne geçen Roma, devreyi 1-0 üstün kapatmayı başardı.
 
İkinci yarıda her iki ekip de aradığı golü bulamadı ve Roma, El Shaarawy'nin golüyle Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
 
Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 18'de yer almasına karşın Bologna karşısında dakika alamadı.
 
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 24'e yükseltti. Bologna ise 5. mağlubiyetini alarak 14 puanda kaldı.

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