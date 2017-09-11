Roma, Atletico Madrid'in genç yıldızı Jose Gimenez'e kancayı taktı

İtalyan Corriere dello Sport'un iddiasına göre Roma, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki Uruguaylı stoperi Jose Gimenez'in peşine düştü.

Defans hattından memnun olmayan Roma'da Sportif Direktör Monchi'nin listesinin ilk sırasında Gimenez olduğu belirtilirken, genç yıldızın Atletico'daki durumu ise belirsizliğini koruyor.

SENE SONUNDA GÖRÜŞME

2013 yılından itibaren Madrid ekibinde görev alan Gimenez'in sözleşmesi sene sonu bitiyor. Atletico, bu sene transfer yasağı cezası nedeniyle Gimenez'e yeni sözleşme teklif edememişti.

Atletico Madrid'in Gimenez'e sezon sonunda sözleşme uzatma teklifi yapacağı ve sözleşmesine 65 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi ekleyeceği belirtilirken futbolcunun takımı ile anlaşamaması halinde ilk seçeneğinin Roma olacağı kaydedildi.

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