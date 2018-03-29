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Roma Başkanı Jim Pallotta: Cengiz Ünder önümüzdeki 5 yıl bizimle olacak

Roma Başkanı Jim Pallotta, milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansına övgülerde bulundu.

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Roma'da son dönemde formda bir görüntü çizen ve milli takımda da gol atmayı başaran Cengiz Ünder hakkında Roma'nın başkanı Jim Pallotta'dan önemli açıklamalarda geldi.

"ÇOK İYİ OYNUYOR"

Cengiz'in performansından memnun olduklarını vurgulayan Pallotta, "Cengiz Ünder gerçekten çok iyi oynamaya başladı. Türkiye için de harika bir gol attı. Önümüzdeki 5 yıl bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

"ALISSON'UN DURUMUNA BENZİYOR"

Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan başkan Pallotta, "Cengiz ile 5 yıllık anlaşmamız var. Alisson'un durumuna benziyor. İlk takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi ancak ilk günden beri onun hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine sevindim. Bu oyuncular, gelecekte bize çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, 24 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

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