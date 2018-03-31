Roma, Cengiz Ünder'in oynamadığı maçta deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kaldı

Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanan Radja Nainggolan yerini Gerson'a bıraktı.

Ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında 18. dakikada Erick Pulgar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golde asisti Di Francesco yaptı.İlk yarıda başka gol olmadı ve Bologna devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda maça yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko 61. dakikada oyuna girdi. Roma aradığı golü 76.dakikada Edin Dzeko'yla buldu ve maçta eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu sonuçla Roma puanını 60'a yükseltirken, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt gitme hedefi olan Roma önemli deplasmanda 2 puan bıraktı. Bologna ise puanını 35'e yükseltti.

(beinsports)